Пробив бісеклетою через себе: гол 19-річного вундеркінда МЮ визнали найкращим в АПЛ
Джерело:Офіційний сайт АПЛ
В Англії підбивають підсумки футбольного сезону 2023/24. Вболівальники та експерти обрали найкращий гол в АПЛ.
Неймовірний гол вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо у ворота Евертона визнали найкращим у сезоні англійської Прем'єр-ліги 2023/24. Аргентинець виконав складний удар бісеклетою та викликав захоплення у глядачів.
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Гол Гарначо підкорив уболівальників
19-річний футболіст відзначився фантастичним голом на 3-й хвилині матчу проти Евертона (3:0), відгукнувшись на пас Діогу Далота.
Дивіться відео голу Гарначо у ворота Евертона
Це був один із найкращих голів Прем’єр-ліги за останній час. Він викликав неймовірну реакцію самого Гарначо та вболівальників у всьому світі.
Не міг у це повірити, чесно кажучи. Я не бачив, як забив. Просто послухав натовп і сказав: "Боже мій",
– сказав Гарначо після свого голу.
Удар аргентинця набрав найбільшу кількість голосів та став найкращим голом у сезоні.
Успіхи Гарначо у сезоні 2023/24
- Алехандро Гарначо народився в Іспанії та виховувався у школах футбольних клубів Хетафе та Атлетіко Мадрид.
- У жовтні 2020 року приєднався до Академії Манчестер Юнайтед.
- Свій дебютний матч за головну команду "червоних дияволів" юний вінгер зіграв у квітні 2022 року.
- У сезоні 2023/24 19-річний футболіст забив 7 голів у 36 матчах АПЛ.
- Гарначо провів кілька матчів за збірну Іспанії U-18, але потім обрав Аргентину. Проте наразі він заграний лише у збірній Аргентини до 20 років.
- Трансферна вартість Гарначо становить 40 мільйонів євро.