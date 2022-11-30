За крок від сенсації: Австралія неймовірним ударом забила Данії – відео голу
30 листопада 2022 , 18:39Читать новость на русском
Збірна Австралії проводить поєдинок проти Данії в третьому турі ЧС-2022. "Сокеруз" в цьому матчі влаштує лише перемога.
В матчі третього туру групи D збірні Австралії та Данії ведуть відчайдушну боротьбу за вихід до 1/8 фіналу ЧС-2022. До матчу фаворитами протистояння вважалася команда скандинавів.
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Рахунок у зустрічі відкрили австралійці. На 60-й хвилині Меттью Лекі неймовірним ударом відправив м'яч у нижній правий кут воріт. Асистував хавбеку Мельбурн Сіті в цьому епізоді Райлі Макгрі.
Відео голу Лекі
Нагадаємо, що австралійців в цьому матчі влаштує лише перемога, оскільки в паралельному матчі Туніс переграє Францію.