Австралієць Крейг Гудвін на 9-й хвилині матчу першого туру ЧС-2022 відправив м'яч у сітку воріт чинного чемпіона світу. Такого початку матчу Франція – Австралія ніхто не чекав.

Читайте також Фатальний промах Левандовського: Польща не зуміла обіграти Мексику в першій грі на ЧС-2022

Лівий вінгер Крейг Гудвін, який виступає за клуб Аделаїда Юнайтед, знайшов вільний простір у штрафному майданчику французів та спрямував м'яч під поперечину воріт. Гольову передачу йому віддав Меттью Лекі.

Відео голу Крейга Гудвіна

Автор голу Крейг Гудвін зіграв за національну збірну Австралії 11 матчів. Разом із голом у ворота Франції на його рахунку 2 результативні удари.

Футболіст переважно грав за австралійські клуби. Проте у вінгера є досвід виступів у чемпіонаді Нідерландів, де він захищав кольори Спарти Роттердам.