Маліновський за 30 хвилин забив гол та віддав асист у матчі за Аталанату: відео

Дженоа та Аталанта зустрічаються в 37-му турі Серії А. Руслан Маліновський встиг відзначитися двома результативними діями за перші 30 хвилин зустрічі.

На 9-й хвилині Аталанта забила перший гол у матчі. Маліновський тонко віддав на Сапату, який вразив ворота Дженоа.

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Відео асисту Маліновського

На 26-й хвилині Маліновський записав на свій рахунок і гол. Руслан забив після прострілу Сапати, але гол було скасовано через те, що колумбієць випустив м'яч за межі поля. Після перегляду VAR арбітр все ж зарахував гол.

Відео голу Маліновського

Можна сказати, що Руслан перебуває у розкішній формі. З початку квітня він відзначається результативними діями в кожному матчі. За вісім попередніх турів Маліновський настріляв 6 голів і 5 асистів.