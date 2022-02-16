Гол 14-річного футболіста допоміг перемогти Металісту: матч закінчився масовою бійкою

У середу, 16 лютого, Металіст на зборах у Туреччині провів два спаринги. Вранці харків'яни обіграли грузинську Шукуру (3:1), а ввечері зіграли з клубом Ступчаніца з Боснії та Герцеговини.

У грі серед інших брали участь 15-річний Олександр Цвіренко та 14-річний Кирило Дігтяр. Другий відзначився голом зі штрафного, повідомляє 24 канал.

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Гольовий дубль у цьому матчі оформив Браян Ріаскос, якому по разу асистували вихованці Академії футболу Металіст – 15-річний Олександр Цвіренко та 14-річний Кирило Дігтяр.

Дігтяр також відзначився красивим голом зі штрафного, коли за високою дугою від бічної лінії відправив м'яч за комір боснійському голкіперу.

Масова бійка наприкінці матчу

Ближче до кінцівки атмосфера стала розпалюватися. Арбітру довелося закінчити її на 83-й хвилині через бійку футболістів. У абсолютно невинній ситуації двома ногами ззаду в ноги супернику стрибнув гравець харків'ян Єгор Красніков (син віцепрезидента клубу), що спровокувало масову бійку.

Єгор, зрештою, отримав червону, однак команди завелися, поштовхалися, тренерські штаби також вибігли на поле, і в результаті, суддя вирішив не продовжувати поєдинок, який закінчився достроково.

Відео бійки у матчі Металіст – Ступчаніца (дивіться з 1:42:00)