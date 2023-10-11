Поєднуючи роботу із "синьо-жовтими": тренер збірної України перебрався до європейського клубу

Асистент Сергія Реброва у національній команді країни змінив місце працевлаштування. Фахівець чимало досягнув у молодому віці.

Гліб Платов став частиною футбольного клубу Дунайска Стреда. Тренер проміняв УПЛ на Словаччину.

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Асистент головного тренера збірної України вирішив змінити робочу обстановку. Гліб Платов перебрався до стану віцечемпіона Словаччини, а саме до Дунайскої Стреди, де буде виконувати роль спортивного директора клубу. На посаду Платова в головній команді країни це не вплине, оскільки він збирається поєднувати роботу в стані "синьо-жовтих" та словацькому колективі. Варто відзначити, що Гліб уклав угоду з Дунайскою Стредою на два роки.

. Дунайска Стреда у минулому сезоні стала срібним призером чемпіонату Словаччину, поступившись лише Словану із Братислави. Таким чином віцечемпіон країни отримав нагоду зіграти у кваліфікаційному етапі до Ліги конференцій, де у першому ж турі поступився грузинській Ділі, яка згодом вибила і українську Ворслку. Наразі Дунайска Стреда після 10-и зіграних матчів посідає 6-у сходинку в чемпіонаті, відстаючи від лідера на 5 балів.

Гліб Платов / ФК Дунайска Стреда

Нагадаємо, що уже 14-го жовтня збірна України проведе свій черговий матч у рамках відбору до Євро-2024, а саме з Північною Македонією. До того ж 17-го жовтня на "синьо-жовтих" чекає гра із Мальтою.

Що відомо про Гліба Платова