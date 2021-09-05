Україна зіграла внічию з Францією, чотири медалі Паралімпіади: головні новини спорту 4 вересня

Збірна України з футболу зіграла проти Франції матч відбору на ЧС-2022. Знову була зафіксована нічия. Українські спортсмени здобули ще чотири медалі паралімпіади. Такими були головні новини спорту в суботу, 4 вересня

Чергова нічия

Збірна України з футболу залишається без перемог у відборі на чемпіонат світу. Після п'яти матчів у нас п'ять нічиїх. Чотири з яких закінчилися з рахунком 1:1.

Саме внічию 1:1 зіграла збірна України і в домашньому поєдинку проти Франції. Відкрити рахунок вдалося наприкінці першого тайму завдяки неймовірному голу Шапаренка. Але у другому таймі Марсіяль таки проштовхнув м'яч у наші ворота.

Ця нічия, а також перемога Фінляндії над Казахстаном, опускає Україну на третє місце в групі у відборі на Мундіаль.

Вболівальники вимагають відставки Павелка

Після заяви Андрія Шевченка про те, що він був готовий і надалі тренувати збірну, але не отримав пропозиції від УАФ щодо продовження контракту, вболівальники почали вимагати відставки президента УАФ Андрія Павелка. Під постами УАФ в соцмережах чимало критичних коментарів щодо цього.

Спочатку адміністратори сторінок видаляли такі коментарі, але згодом таки перестали це робити.

Чотири медалі Паралімпіади

4 вересня збірна України здобула ще чотири медалі на Паралімпіаді-2020. Срібні медалі здобули Ігор Цвєтов (біг на дистанції 200 метрів), Марина Мажула (веслування на байдарці на дистанції 200 метрів) та Оксана Ботурчук (біг на дистанції 200 метрів). Василь Ковальчук виграв бронзову медаль Ігор-2020 у кульовій стрільбі.

Тепер їх в нашому активі 98 – 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.