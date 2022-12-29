Триразовий олімпійський чемпіон раптово завершив кар'єру у розквіті сил
Джерело:Olympics
Один із найтитулованіших гірськолижників світу Маттіас Маєр несподівано прийняв рішення завершити свої виступи. Свою заяву австрієць зробив напередодні гонки етапу Кубка світу в Борміо.
За кілька годин до старту гонки супергіганту на етапі Кубка світу в італійському Борміо Маттіас Маєр шокував своєю несподіваною заявою. 32-річний спортсмен оголосив представникам ЗМІ про свій відхід з гірськолижних гонок.
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Дивне пояснення Маєра
Своє рішення Маєр пояснив слабкою формою в нинішньому сезону. Це при тому, що цього сезону на Кубку світу він двічі піднімався на подіум.Варто зазначити, що на початку кар'єри, у 2012 році, австрієць переніс операцію на гомілковостопному суглобі. Відновлюючись після операції, він заразився реактивним артритом, що призвело до загальної слабкості тіла через запалення. Він втратив 15 кг і не міг повернутись до тренувань аж до листопада 2012 року.
Проте це не завадило Маєру стати одним із найтитулованіших гірськолижників світу. Він став десятим триразовим олімпійським чемпіоном в історії гірськолижного спорту та другим австрійським гірськолижником після Тоні Зайлера.
Відео яскравих миттєвостей кар'єри Маттіаса Маєра
Зіркова кар'єра Маєра
- Маттіас – син віце-чемпіона Олімпійських ігор 1988 року у супергіганті Хельмута Майєра.
- Австрієць вигравав золото на кожній із останніх трьох зимових Олімпіад – 2014, 2018 та 2022 років.
- Також на його рахунку бронза у швидкісному спуску в Пекіні-2022.
- Окрім свого олімпійського успіху, Майєр 45 разів фінішував на подіумі на етапах Кубка світу FIS, вигравши 11 гонок, включаючи престижні змагання у Кітцбюлі та Борміо.