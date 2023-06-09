Очільник FIG підтримав юну українську гімнастку, яка перемогла на змаганнях після втрати ноги

Українська гімнастка Олександра Паскаль своєю силою духу поставила на вуха увесь світ художньої гімнастики. Дівчинка у свої 7 років здобула перемогу на своїх перших змаганнях після ампутації ноги.

16 травня 2022 року росіяни обстріляли відпочинкову базу у Затоці. Внаслідок ракетного удару серйозно постраждала 7-річна українська гімнастка Олександра Паскаль та її мама. У дівчинки були чисельні травми – відкритий перелом руки, травма голови, перелом 4 ребер та множинні поранення. На жаль, лікарям не вдалось врятувати ногу, на яку під час ракетної атаки впала плита.

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Ватанабе: Твій характер – справжнє натхнення для всіх нас

Після хірургічних втручать Олександрі поставили протез. Чотири місяці реабілітації в Австрії знадобились дівчинці, аби навчитись заново ходити. Після чого Паскаль повернулась в Україну та навіть взяла участь у змаганнях із художньої гімнастики, якою й займалась до жахливого епізоду у своєму житті.

Олександра показала неймовірну силу духу та з протезом тріумфувала на турнірі.

Відео виступу Олександри Паскаль

Своє захоплення Олександрою публічно виловив президент Міжнародної федерації гімнастики (FIG) Морінарі Ватанабе. Очільник написав лист 7-річній Олександрі Паскаль, у якому зізнався, наскільки сильно вражений її силою духу та незламністю.

Міс, Олександрі Паскаль. Дорога Олександра, я дізнався, що ти вже повернулась до тренувань. Користуючись нагодую, хочу висловити тобі мої найтепліші слова підтримки з цього приводу. Твій характер – справжнє натхнення для всіх нас, і я бажаю тобі великих досягнень у кар’єрі. Сподіваюсь на скору зустріч на змаганнях. З найкращими побажаннями Морінарі Ватанабе, президент FIG та член МОК,

– йдеться у листі президента FIG.

Відзначимо, що раніше очільник Міжнародної федерації гімнастики приїжджав із візитом до України. 1 квітня Ватанабе особисто приїхав, аби попрощатись із легендою художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною, серце якої перестало битись 29 березня.

Морінарі Ватанабе встиг з'їздити у зруйновану окупантами Бучу та заявив, що буде стояти пліч-о-пліч із Україною у війні проти Росії. Нагадаємо, що FIG залишила у дії санкції проти російських та білоруських гімнасток, попри рекомендації МОК повернути їх до міжнародних змагань.