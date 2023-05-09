Війна забрала життя батька титулованої української гімнастки Бачинської
Джерело:інстаграм Анастасії Бачинської
Безжальний ворог продовжує забирати життя найкращих українців. Цього разу горе сталось у родині української гімнастки Анастасії Бачинської.
9 травня чемпіонка Європи у командній першості зі спортивної гімнастики повідомила жахливу звістку про батька, який загинув на війні проти Росії. Анастасія Бачинська досі не може повірити у те, що більше немає однієї з її найрідніших людей.
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Втрата у родині гімнастки
Спортивна гімнастка написала, що батько був для неї найкращим прикладом. Тепер чоловік потрапив у кращий світ, де немає війни та панує мирний. Однак про його героїчний вчинок та мужність українці пам'ятатимуть назавжди.
Війна забрала і мого батька Юрія. Просто неможливо в це повірити. Це був найкращий тато, друг, приклад для мене. Я дуже сумую і люблю свого тата. Знаю, ти потрапив у найкращий світ. Вічна пам'ять! Герой на віки вічні!,
– підписала світлину донька.
Загинув батько гімнастки Бачинської / Скриншот із інстаграму Анастасії
Що відомо про Анастасію Бачинську
- Призерка багатьох українських та міжнародних змагань зі спортивної гімнастики. У 2018-му році здобула три медалі Всесвітньої літньої Гімназіади.
- Того ж року виборола дві бронзові нагороди Юнацький Олімпійських ігор. Анастасія здобула медалі в абсолютній першості та вільних вправах.
- Вже наступного 2019-го року у Мінську стала чемпіонкою Європейських ігор у вільних вправах.
- Має у своєму активі "золото" та "бронзу" чемпіонату Європи у 2020-му та 2021-му роках.
- У серпні 2022 року несподівано оголосила про закінчення професійної кар'єри.