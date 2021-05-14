Представлена офіційна пісня Євро-2020: відео

Представлена офіційний гімн Євро-2020. Композиція отримала назву "We Are The People".

Офіційний гімн Євро-2020

Автором цього емоційного хіта стали нідерландський діджей і музичний продюсер Мартін Гаррікс, а також колишні солісти групи U-2 – Боно та Едж. На українську назва пісні перекладається, як "Ми – люди".

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Відео з композицією Гаррікс опублікував у себе на ютуб-каналі. Чемпіонат Європи-2020 відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року. Футбольне свято було перенесено на рік через пандемію коронавірусу.

Фінальна зустріч турніру повинна відбутись на відомому стадіоні "Уемблі" у Лондоні. На Євро-2020 відібралась українська збірна. Підопічні Андрія Шевченка зіграють проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчем проти нідерландської команди українці розпочнуть свій груповий етап.

Відео кліпу на пісню "We Are The People"