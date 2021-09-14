Гей, Ентоні, ти – суперзірка, – Усик звернувся до Джошуа перед боєм року

Вже зовсім скоро Олександр Усик проведе бій проти Ентоні Джошуа. Українець вкотре звернувся до суперника перед довгоочікуваним поєдинком.

Комплімент супернику

Вже 25 вересня Олександр Усик вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Український боксер звернувся до суперника з Великої Британії, назвавши його суперзіркою.

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На ролику видно, як британець Тоні Белью називає Усика суперзіркою. Українець із завойованими поясами у руках відмовився від такого звання.

Гей, Ентоні! Передаю тобі привіт. Ти дуже хороший боксер. Ти – суперзірка,

– сказав українець.

Відео від Усика

Бій відбудеться на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем. Цей бій називають поєдинком року. Боксери дуже довго не могли вдарити по руках.

Однак є один неприємний мінус в угоді для українця. Якщо Усик програє Джошуа, то не зможе розраховувати на реванш. Якщо ж британець поступиться Олександру, то у Ентоні буде шанс на другий бій проти боксера з України.