Герой футбольного дня: капітан збірної Данії Сімон К'яєр та його порятунок Крістіана Еріксена

Капітаном збірної Данії з футболу є захисник Сімон К'яєр (Simon Kjær). Саме йому може подякувати за своє спасіння півзахисник Крістіан Еріксен, який втратив свідомість під час матчу Євро-2020 проти збірної Фінляндії.

Крістіан Еріксен втрати свідомість наприкінці першого тайму. Гравець неочікувано впав на газон та втратив свідомість.

Детальніше Крістіан Еріксен втратив свідомість під час матчу Євро-2020: медики на полі провели реанімацію

К'яєр був один з перших, хто кинувся надавати йому медичну допомогу. Саме він переконався, щоб язик Еріксена не запав. І після цього почав робити непрямий масаж серця.

Відео моменту втрати свідомості Крістіаном Еріксеном та дії К'яєра (18+)



Коли вже поруч були медики, К'яєр організував стіну з гравців навколо. Вони так стояли доти, поки медики не винесли Еріксена за межі поля.



Гравці збірної Данії оточили медиків, які надавали допомогу Еріксену / Фото Getty Images

У той час К'яєр заспокоював дівчину Еріксена Сабріну Квіст Єнсен. Вона була на трибунах під час матчу, а коли стався нещасний випадок – вибігла на поле. К'яєр зупинив її та втішав разом з голкіпером Каспером Шмейхелем, допоки медики надавали допомогу Еріксену.



К'яєр втішає дівчину Еріксена після незасного випадку з футбоілстом / Фото Getty Images

Ситуація з Еріксеном вплинула і на самого К'яєра. Він вийшов на поле після поновлення гри. Але згодом тренер вирішив його замінити.

"К'яєр був дуже зворушений. Вони з Еріксеном дуже хороші друзі. Коли стало відомо, що матч дограють, Сіном сказав, що хоче продовжити гру з усіма. Але майже одразу стало зрозуміло, як йому важко. Його переповнювали почуття. Це було зрозуміло. Тому ми вирішили його замінити", – розповів після гри головний тренер Данії Каспер Г'юлманд.

Щодо Еріксена, то його одразу госпіталізували. Він прийшов до тями і навіть поспілкувався з гравцями збірної. Саме після цього футболісти і погодилися продовжити гру.

Поки Еріксен буде перебувати в лікарні під наглядом лікарів.