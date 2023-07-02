Хочемо показати, на що ми здатні: лідер української "молодіжки" оцінив шанси пройти Францію

Молодіжна збірна України в неділю зіграє чвертьфінальний матч проти команди Франції. Суперники добре знають один одного, адже зустрічалися у кваліфікації на Євро-2023.

Хавбек молодіжної збірної України Георгій Судаков висловився щодо майбутнього чвертьфіналу. На думку лідера "синьо-жовтих", українцям потрібно вірити у свої сили та продемонструвати свої найкращі якості. В такому випадку підопічні Ротаня зможуть розраховувати на загальний успіх.

Дивіться разом з нами Україна – Франція: онлайн-трансляція чвертьфіналу молодіжного Євро-2023

Судаков: У нас є всі шанси пройти цю збірну

"Думаю, що за кваліфікацію можна вже забути. У нас інша команда, і в них так само. Ми вже набагато більше зробили. За цей рік кожен із нас виріс як футболіст, як людина. Дійсно, уже рік пройшов із того часу, уже не можна порівнювати ті матчі. Це 1/4 фіналу Євро, і ми тут точно не випадково. Хочемо показати, на що ми здатні. Головне – вірити в це. Як я вже казав після матчу з Іспанією, головне – показувати свою майстерність і свою гру.

У них уся команда дуже сильна індивідуально. Ми з Шахтарем грали проти Ренна, за них виступають якраз Арно Калімуендо та Амін Гуірі – дуже потужні технічні футболісти. Також я знаю Раяна Шеркі, П'єра Калюлю. Теж дуже хороші гравці. Майже всі їхні футболісти коштують по 20-30 мільйонів євро, дуже талановиті та грають у топчемпіонатах. Але в нас теж дуже сильна команда. Гадаю, якщо ми вийдемо на 100% готові, у першу чергу, ментально, то в нас є всі шанси пройти цю збірну", – сказав Судаков.

Старі знайомі

Зазначимо, що під час кваліфікації на чемпіонат Європи-2023 збірні України та Франції були в одній групі. Перша гра, яка відбулася в жовтні 2021 року, завершилася переконливою перемогою "Ле Бле" – 5:0. А от в другому поєдинку (9 червня 2022 року) українці дали справжній бій фавориту. Поступаючись з рахунком 1:3 українці зуміли відквитати два голи та вирвати нічию – 3:3.

Нагадаємо, що чвертьфінальний матч Євро-2023 U-21 Франція – Україна відбудеться у неділю, 2 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.