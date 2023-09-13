Помилка ціною в перемогу: Судаков розповів, чому "подарував" гол Італії у ворота України

Збірна України не змогла перервами свою жахливу серію в очних зустрічах проти Італії. Чергова поразка 2:1 від "скуадро адзурри" та втрата другого місця, яке обіймали "синьо-жовті" до цього поєдинку на "Сан-Сіро".

Вже з перших хвилин італійці увімкнули шалені швидкості та не дали українцям навіть часу видихнути. Активність господарів була винагороджена на 12-й хвилині зустрічі. Але тут не обійшлось без допомоги "синьо-жовтих".

Детальніше про гру Перший тайм хочеться стерти з пам'яті: Україна програла Італії на "Сан-Сіро" – відео голів

Судаков: Розумію, що на такому рівні неможливо робити такі помилки

Нічого не віщувало біди, захисники команди Сергія Реброва спокійно розігрували м'яч на власній частині поля, аби вирватись від високого пресингу суперника. М'яч дійшов до флангу, куди змістився Судаков, який грав у центрі поля. Георгій послизнувся, чим скористався суперник. Господарі створили більшість у штрафному українців, а такий несподіваний подарунок від Судакова реалізував Фраттезі, який згодом оформив дубль у ворота Бущана.

До перерви "синьо-жовті" відквитали один гол, але у підсумку програли 2:1.

Після поєдинку Георгій Судаков прокоментував гру. Один із лідерів Шахтаря розповів, що команда була готова до такої гри зі сторони італійців, яким "кров з носа" потрібно було перемагати.

Георгій назвав причину своєї помилки на старті поєдинку на "Сан-Сіро". Судаков зізнався, що помилився із вибором взуття, попросивши пробачення у команди та уболівальників.

Прикра помилка. Розумію, що на такому рівні неможливо робити такі помилки. Це буде для мене великим уроком, бо перед кожною грою треба підбирати взуття. Я взув бутси з пластики, треба було металеві взувати. Потім перевзувся, стало набагато легше, але це моя помилка. Я це розумію. Хочу попросити вибачення перед командою, перед вболівальниками, бо на такому рівні так не можна помилятися,

– сказав півзахисник.

А така команда, як Італія не пробачають супернику таких помилок.

"Ця помилка мала колись статися"

Судаков розповів, що цей поєдинок став для нього неймовірним досвідом у футболці збірної. Георгій назвав мрією, коли виходиш на "Сан-Сіро" за такої шаленої підтримки.

Не можу сказати, що я радий, але ця помилка мала колись статися. Хай вона краще станеться зараз, це буде для мене уроком на майбутнє,

– додам футболіст "синьо-жовтих".

Для Судакова матч проти Італії став лише 9-м у футболці головної команди країни. Поки що Георгій ще не забивав за збірну.

Ця поразка опустила Україну на 3-тє місце у групі "С". Італія стала другою. Північна Македонія залишилась на 4-й позиції, але усіх три збірні мають тепер однакову кількість балів – по 7 очок.

Англія із 13 пунктами одноосібно очолює групу. А Мальта з нулем в активі замикає таблицю.

На цьому вересневий цикл матчів відбору на Євро-2024 для України закінчився. Наступні поєдинки підопічні Реброва проведуть вже у жовтні – 14-го числа проти Північної Македонії, який відбудеться, ймовірно, у Празі, а 17-го на виїзді проти Мальти.