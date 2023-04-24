Бущан міг феєрити в АПЛ: хто цікавився динамівцем із "Туманного Альбіону"

Георгій Бущан переживає не найкращі часи своєї кар'єри. через травми та операції. Однак гра досвідченого голкіпера привернула увагу топових клубів Європи.

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, 29-річним воротарем Динамо та збірної України цікавився сам Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" розглядали Георгія Бущана як другого голкіпера після іспанця Давіда де Хеа.

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Солідний інтерес із Англії

Однак люди, за якими є останнє слово, не ухвалили рішення на користь українського футболіста. У "ТаТоТаке" наголосили, що кандидатуру Бущана розглядали та обговорювали майже в усіх топових лігах та багатьох клубах Європи.

Моя аналітика є такою. Бущан досить пізно розкрився, у нього було два-три круті сезони. Наразі йому вже 29, його переслідують травми – поспіль дві операції. Проблеми очевидні. Думаю, у Шаблія з Бущаном будуть проблеми. Гравець у незрозумілому стані, після операції, вік такий,

– додали у "ТаТоТаке".

Журналіст заявив, що Динамо та його президент Ігор Суркіс хоче продати Бущана. Але після травми це буде зробити не так легко. На його думку, Бущан не буде переходити у клуб, де буде отримувати меншу зарплату, аніж отримує у Києві. У столичному гранді Георгій отримує близько мільйона.

Та й кияни не відпустять свого першого номера менше, як за понад 5 мільйонів.

До слова, Динамо після 22-х зіграних матчів посідає 4-те місце в УПЛ, маючи у своєму активі 41 очко. У крайньому поєдинку кияни вирвали нічию у Шахтаря 1:1 завдяки класному голу зі штрафного від Олександра Андрієвського.

Як Бущан виступає за Динамо