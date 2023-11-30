Ганебний виліт з єврокубків: Зоря розгромно поступилась Генту – відео голів

Луганський клуб продовжує розчаровувати своїх фанатів. Команда Юрія Коваля не змогла майже нічого протиставити бельгійському клубу та достроково завершила боротьбу в Лізі конференцій.

Гент – Зоря 4:1

Голи: Фофана, 20, Батагов, 49 (автогол), Орбан, 55, Гендельман, 75 – Нагнойний, 81.

Зоря провела свій передостанній матч у цій Лізі конференцій. Луганська команда непогано стартувала в групі, взявши 4 бали у двох перших матчах, пише 24 канал.

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Зоря сама себе закопала

Проте наступні дві поразки від Маккабі Тель-Авів фактично вибили "біло-чорних" з боротьби за плей-оф. Власне, самі ізраїльтяни вже пройшли далі після перемоги над Брейдабліком (2:1).

Зорі ж для продовження боротьби необхідно було переграти на виїзді Гент. У першій зустрічі команд була зафіксована нічия (1:1), однак жахлива форма луганців в останніх матчах не давала приводу для оптимізму перед виїздом в Бельгію.

Посипались після перерви

Гент очіквано захопив ініціативу зі старту та майже не давав Зорі шансів на моменти. Відкрити рахунок бельгійці змогли в середині першого тайму. Фофана спокійно пройшов по центру та точно вистрілив у дальній кут воріт.

Відео голу Фофана:

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Турбаєвський явно проспав момент удару. Збільшити перевагу на початку другого тайму супернику допоміг Батагов. Захисник зрізав м'яч у власні ворота після прострілу з флангу від Фадіга.

Автогол Батагова:

Безальтернативний виліт

А трохи згодом рахунок розгромним зробив Орбан, якому дали точно пробити по центру. На цьому гра була, по суті, завершена. Ще один гол під кінець зустрічі оформив Гендельман, але і Зоря змогла розмочити рахунок завдяки дальньому пострілу Нагнойному.

Як забивав Орбан:

Відео голу Гендельмана:

Поразка остаточно оформила виліт луганців із єврокубків. 14 грудня підопічні Юрія Коваля проведуть завершальну гру ЛК проти аутсайдера Брейдабліка. Непогана можливість гримнути дверима та допомогти Україні у таблиці коефіцієнтів УЄФА.