Працюватиме у Першій лізі: власник сенсаційного українського клуба придбав машину VAR

Президент Полісся Геннадій Буткевич вирішив зайнятися благодійністю. Все заради того, аби добитися справедливості.

Власник житомирського колектива Геннадій Будкевич придбав машину VAR. Система буде працювати на матчах Першої ліги України.

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Інвестиція у справедливість

Президент вовків запевняє, що його благодійна акція стосується суто його справедливих бачень. Буткевич бажає, аби команди виступали за рівних умов. Також власник житомирського колектива вважає, що така його ініціатива зможе зменшити кількість конфліктів та спірних епізодів.

Полісся завжди гратиме лише на перемогу, а невдачі роблять нас сильнішими. Для мене у футболі непорушним є принцип, що результат на полі для обох команд вирішується в рівних умовах та чесній боротьбі. Я не хочу аналізувати помилки суддів у матчах моєї команди, тому готовий допомогти арбітрам цих помилок уникнути. Моє рішення про придбання машини VAR — це рішення мінімізувати спірні епізоди,

– зазначив Буткевич.

Також президент Полісся розповів, що система працюватиме не тільки на матчах Української Прем'єр-ліги, а й на поєдинках Першої ліги. До того ж, машина VAR обслуговуватиме усі клуби цих дивізіонів, а не тільки обмежиться працею на матчах Полісся.

Я фінансую встановлення в автомобіль обладнання VAR та передаю його на баланс суддівського корпусу УАФ. Автомобіль обслуговуватиме не лише ігри Полісся, а й інших команд УПЛ та Першої ліги. Вважайте, що це моя інвестиція у справедливий результат на полі для всіх українських клубів,

– розповів Буткевич.

Результати Полісся