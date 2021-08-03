Генк – Шахтар: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 3 серпня, Шахтар розпочинає свій шлях в єврокубках. "Гірники" проводять матч проти Генка в кваліфікації Ліги чемпіонів. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт 24.

Шахтар вперше з 2016 року пробиватиметься до групового етапу Ліги чемпіонів через кваліфікацію. Попередні чотири рази "гірники" оминали це, адже як чемпіони України потрапляли туди напряму. Цього разу доведеться здолали два раунди кваліфікації.

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Натомість для тренера "помаранчево-чорних" Роберто Де Дзербі це перший єврокубковий матч як головного тренера команди.

Перший суперник – бельгійський Генк, які востаннє виступали в Лізі чемпіонів в сезоні-2019/2020. Тоді вони пробилися туди теж напряму – як чемпіони Бельгії. Але зараз в чемпіонаті країни в команди справи йдуть не надто гладко. Новий сезон команда розпочала з поразки в матчі за Суперкубок, згодом була нічия у першому турі чемпіонату, а в останньому матчі – поступилася вдома Остенде.

Шахтар же стартував значно краще – перемоги над Інгульцем та Львовом. Два голи в цих матчах забив новачок команди Траоре. У матчі проти Львова відзначився і ще один новачок Педріньо. Обоє потрапили до стартового складу на матч проти Генка.

Текстова онлайн-трансляція матчу Генк – Шахтар