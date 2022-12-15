Тренер побив футболіста збірної Німеччини та зі скандалом вилетів із нідерландської команди

15 грудня 2022, 10:20
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Джерело:

офіційний сайт Утрехта

Нідерландський Утрехт не так вражає своєю грою, як інцидентом, який нещодавно відбувся під час тренувального процесу. Поведінка Генка Фрейзера коштувала йому посади головного тренера.

56-річний наставник не стримав емоцій та побив одного зі своїх підопічних. Постраждалим виявився лівий вінгер збірної Німеччини Амін Юнес.

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Це коштувало йому тренерського крісла

Після цього інциденту Генка Фрейзера було звільнено з посади головного тренера нідерландського Утрехта. Інформацію вже підтвердили у клубі, а сам наставник-винуватець попросив вибачення за скоєний вчинок та з розумінням поставився до відставки, адже своїми діями приніс шкоду клубу.

Я нашкодив клубу і повинен піти. Я не впізнаю себе у своїх діях і хотів би перепросити перед усіма причетними,
– сказав Фрейзер.

  • Відзначимо, що Фрейзер працював на чолі Утрехта з минулого літа. Першу частину сезону команда під його керівництвом посіла 7-ме місце у турнірній таблиці нідерландської Ередивізі. За 14 турів клуб набрав 24 очки. Стільки ж у найближчого суперника Спарти з Роттердама.
  • Фрейзер до цього моменту працював виключно у рідній країні, очолював Феєнорд, ПСВ, АДО Ден Гаг та Вітесс. Однак після такої скандальної вихідки наставнику буде складніше найти нову команду.

Автор: Софія Кулай