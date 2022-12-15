Тренер побив футболіста збірної Німеччини та зі скандалом вилетів із нідерландської команди

Нідерландський Утрехт не так вражає своєю грою, як інцидентом, який нещодавно відбувся під час тренувального процесу. Поведінка Генка Фрейзера коштувала йому посади головного тренера.

56-річний наставник не стримав емоцій та побив одного зі своїх підопічних. Постраждалим виявився лівий вінгер збірної Німеччини Амін Юнес.

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Це коштувало йому тренерського крісла

Після цього інциденту Генка Фрейзера було звільнено з посади головного тренера нідерландського Утрехта. Інформацію вже підтвердили у клубі, а сам наставник-винуватець попросив вибачення за скоєний вчинок та з розумінням поставився до відставки, адже своїми діями приніс шкоду клубу.

Я нашкодив клубу і повинен піти. Я не впізнаю себе у своїх діях і хотів би перепросити перед усіма причетними,

– сказав Фрейзер.