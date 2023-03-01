Найкращий молодий гравець світу потряс статевим органом перед фанатами суперника: кумедне відео

Гаві відзначився з не найбільш приємної сторони під час матчу з Альмерією. Іспанець не витримав образ вболівальників та відповів їм непристойним жестом.

На вихідних Барселона сенсаційно програла аутсайдеру чемпіонату Іспанії Альмерії. Команда Хаві вперше в сезоні Ла Ліги не змогла забити, пише 24 канал.

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Окрім цього, один з гравців каталонців відзначився некрасивим вчинком на полі. Під час матчу фанати Альмерії викрикували образливі слова на адресу Гаві.

У підсумку іспанець не стримався. 18-річний хавбек розвернувся до вболівальників та потряс своїм чоловічим статевим органом на їх адресу, викликавши хвилю незадоволення.

Відео некрасивого вчинку Гаві:

Нагадаємо, що Гаві є вихованцем Барселони. Всього за півтора сезони він встиг провести 81 поєдинок за каталонців, відзначившись чотирма голами. У 2022 році іспанець був визнаний найкращим молодим гравцем світу.

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Після 23-х турів у чемпіонаті Іспанії Барселона впевнено лідирує, випереджаючи Реал на сім балів. У наступному турі команда Хаві буде приймати Валенсію.