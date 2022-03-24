Гарсія висловив бажання провести бій проти Ломаченка

Раян Гарсія знову заговорив про бажання провести бій проти Василя Ломаченка. Американський боксер сподівається у майбутньому провести поєдинок проти українця.

Гарсія: Ломаченко знає, що я можу битися

23-річний боксер із США запевнив, що його бій проти Василя Ломаченка був би відмінним для фанатів. Раян Гарсія з нетерпінням чекає можливої зустрічі з українцем.

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Ломаченко знає, що я можу битися. Це був би відмінний бій, тому що він нижче мене, але він би намагався чинити тиск. Це просто був би веселий бій. Він буде дуже обережний з моїм лайном. Він це знає. А мені доведеться остерігатися його тиску і технічних навичок. Я буду з нетерпінням чекати цього бою,

– сказав Гарсія.

"Я буду говорити, що нокаутую кожного"

Також американець назвав ще одного бажаного суперника. Ним став його земляк Теофімо Лопес, який у жовтні 2020-го завдав поразки Ломаченку. Гарсія вкотре пригрозив опоненту нокаутом. Раян додав, що легкого поєдинку супернику не потрібно чекати.

"Я хочу побитися з Теофімо Лопесом в першій напівсередній вазі і нокаутувати його. Сподіваюся, я придбав Джервонту Девіса. Коли я говорю про нокаут, вам, хлопці, потрібно це запам'ятати. Я буду говорити, що нокаутую кожного. Річ у тім, що я не бачу, як хтось рятується. Якщо вони це зроблять, то відмінно. Я влаштую собачу бійню. Бокс – це веселуха для мене. У вас ніколи не буде легкого бою зі мною", – відповів американський боксер.

Хто такий Раян Гарсія 23-річний американський боксер, який виступає у легкій вазі. Боєць був "тимчасовим" чемпіоном світу за версією WBC (2021). Провів 21 поєдинок, у яких показав максимально позитивний результат. 18 зустрічей закінчував нокаутом.

Відзначимо. що найближчим часом фанати не побачать повернення Ломаченка на ринг. Василь відмовився від поєдинку проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа. Український боксер продовжує боронити рідну країну від російської орди.