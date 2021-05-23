Гаррі Кейн став найкращим бомбардиром та асистентом АПЛ

Форвард Тоттенхема Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення. Він одночасно став і найкращим бомбардиром АПЛ, і найкращим асистентом чемпіонату.

В цьому сезоні Кейн відзначився 23 голами у ворота суперника. Ще 14 разів він асистував партнерам.

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Перемогти в гонці бомбардирів Кейну вдалося в останньому матчі проти Лестера, коли він забив у ворота Лестера. Цей гол дозволив нападнику обійти Салаха з Ліверпуля, в якого 22 голи.

Окрім того, в матчі проти Лестера Кейн віддав результативний пас на Бейла. Це був 14-й асист для нападника в цьому сезоні АПЛ.

Варто додати, що хорошу пару для Кейна в цьому сезоні за кількістю голів та результативних пасів склав ще один гравець "шпор" Сон Хін Мін – 17 голів та 10 результативних пасів.

Востаннє в АПЛ один гравець ставав найкращим бомбардиром та асистентом в сезоні 1993/1994 – Ешлі Коул з Ньюкасла забив 34 голи та віддав 13 результативних передач.