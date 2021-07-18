Лідер збірної Англії погодив 5-річний контракт з Манчестер Сіті Зінченка
18 липня 2021 , 14:31Читать новость на русском
Джерело:твітер Ніколо Скіри
Нападник Тоттенхема Гаррі Кейн все ж таки вирішив покинути клуб влітку. Форвард навіть уже обрав собі клуб – ним стане Манчестер Сіті.
За інформацією джерела, угода з "містянами" розрахована до 2026 року, а "шпори" хочуть виручити за лідера 160-170 мільйонів євро. Віцечемпіон Європи впевнений, що переможець АПЛ зробить пропозицію, яке влаштує президента Тоттенхема Деніела Леві.
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Раніше повідомлялося, що форвард може бойкотувати тренування Тоттенхема в разі, якщо його не продадуть.
Кар'єра Кейна в Тоттенхемі
- Контракт Кейна зі "шпорами" закінчується 30 червня 2024 року.
- У минулому сезоні Гаррі провів 35 матчів в АПЛ, в яких забив 23 голи і віддав чотирнадцять ассистов. Він став найкращим бомбардиром і асистентом чемпіонату Англії.
- Transfermarkt оцінює футболіста в 120 мільйонів євро.