Лідер збірної Англії погодив 5-річний контракт з Манчестер Сіті Зінченка

18 липня 2021 , 14:31
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Джерело:

твітер Ніколо Скіри

Нападник Тоттенхема Гаррі Кейн все ж таки вирішив покинути клуб влітку. Форвард навіть уже обрав собі клуб – ним стане Манчестер Сіті.

За інформацією джерела, угода з "містянами" розрахована до 2026 року, а "шпори" хочуть виручити за лідера 160-170 мільйонів євро. Віцечемпіон Європи впевнений, що переможець АПЛ зробить пропозицію, яке влаштує президента Тоттенхема Деніела Леві.

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Раніше повідомлялося, що форвард може бойкотувати тренування Тоттенхема в разі, якщо його не продадуть.

Кар'єра Кейна в Тоттенхемі

  • Контракт Кейна зі "шпорами" закінчується 30 червня 2024 року.
  • У минулому сезоні Гаррі провів 35 матчів в АПЛ, в яких забив 23 голи і віддав чотирнадцять ассистов. Він став найкращим бомбардиром і асистентом чемпіонату Англії.
  • Transfermarkt оцінює футболіста в 120 мільйонів євро.
Автор: Юрій Семенюк