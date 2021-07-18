Лідер збірної Англії погодив 5-річний контракт з Манчестер Сіті Зінченка

Нападник Тоттенхема Гаррі Кейн все ж таки вирішив покинути клуб влітку. Форвард навіть уже обрав собі клуб – ним стане Манчестер Сіті.

За інформацією джерела, угода з "містянами" розрахована до 2026 року, а "шпори" хочуть виручити за лідера 160-170 мільйонів євро. Віцечемпіон Європи впевнений, що переможець АПЛ зробить пропозицію, яке влаштує президента Тоттенхема Деніела Леві.

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Раніше повідомлялося, що форвард може бойкотувати тренування Тоттенхема в разі, якщо його не продадуть.

Кар'єра Кейна в Тоттенхемі