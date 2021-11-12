Гарі Невілл наїхав на футболістів Манчестер Юнайтед за "путінські прийоми"

Експерт Sky Sports Гарі Невілл публічно розкритикував футболістів Манчестер Юнайтед. Легендарний ексфутболіст "червоних дияволів" розкритикував дописи гравців у соцмережах.

Невілл: Це тактика відволікання уваги

Невіллу не сподобалися публікації футболістів МЮ після домашніх поразок на "Олд Траффорд" Ліверпулю (5:0) та Манчестер Сіті (2:0).

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Колишній захисник Манчестер Юнайтед зазначив, що в команді є гравці, якими він захоплюється через їх футбольні та людські якості. Та разом з тим, за словами Невілла, він не впізнає футболістів, коли бачить їх дописи у соцмережах.

Я бачу ванільні, вилизані повідомлення. Я читаю нещирі вибачення, які не чіпають ні мене, ні будь-якого іншого фаната Юнайтед. Я бачу, як половина складу публікує твіти із майже однаковими фразами. Все виглядає так, наче вони читають сценарій. І не лише у Юнайтед,

– зауважив експерт.

На думку колишнього тренера Валенсії, у такий спосіб намагаються відвернути увагу. Він назвав це "путінським прийомом".

"Деякі з цих твітів і постів – тактика відволікання уваги. Читаючи їх, ти відчуваєш, що тобою маніпулюють. Якісь путінські прийоми контролю за повісткою. Це ж футбол!", – сказав Невілла.

На завершення експерт Sky Sports назвав ці дописи сміховинними та брехливими.

У соцмережах я бачу пости футболістів, з якими знайомий. І вони використовують слова та фрази, які аж ніяк не відображають стан реальної людини. Пости сміховинно брехливі, і фанати знають про це,

– резюмував легендарний футболіст.

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