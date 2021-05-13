Світоліна перемогла Мугурусу та вийшла в 1/4 фіналу турніру в Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна 13 травня пробилася до чвертьфіналу престижного турніру WTA 1000 у Римі (Італія). В 1/8 фіналу Еліна здолала непоступливу іспанку Гарбіньє Мугурусу.

Гарбіньє Мугуруса – Еліна Світоліна 0:2 (4:6, 2:6 )

До слова Світоліна здобула вольову перемогу на старті турніру WTA у Римі: відео

Світоліна агресивно розпочала матч, зробивши брейк. Однак іспанка відразу відігралася. Надалі тенісистки ще двічі програвали на своїй подачі.

За рахунку 5:4 Світоліна зробила вирішальний брейк та виграла партію. Перший сет тривав 46 хвилин.

У другій партії боротьби практично не було. У третьому геймі Світоліна програла свою подачу й Мугуруса повела 2:1. Та після цього українка виграла 5 геймів поспіль і реалізував перший же матч-пойнт.

Друга партія тривала всього 31 хвилину.