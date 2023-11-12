"Завжди б’ється на високому рівні": відомий американський боксер порівняв Усика та Ф'юрі

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі найближчої зими мають провести бій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Переможець стане першим в історії хевівейту боксером, який у статусі абсолюта володітиме одразу чотирма поясами.

Наразі дата поєдинку залишається невідомою. Він мав відбутися 23 грудня, проте цього не станеться через пошкодження Тайсона Ф'юрі в боксерському шоу проти Френсіса Нганну. За інформацією інсайдерів, ймовірно, "бій століття" відбудеться у лютому 2024 року.

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Гантер: Ф'юрі не найкращий у світі

Проте майбутня битва за абсолют все одно залишається найобговорюванішою подією у світі боксу. Американський боксер Майкл Гантер порівняв двох учасників цієї події та заявив, що не вважає Тайсона Ф'юрі найкращим у світі.

За його словами, британець дуже сильний та габаритний боєць, але його виступ проти Нганну дав зрозуміти, що Ф'юрі не є боксером класу Льюїса чи Холіфілда.

Він може досягти найвищого рівня, але він не дуже послідовний. Усик значно стабільніший, він завжди б’ється на високому рівні. Його бої – це не злети та падіння, як у Ф’юрі.



Тайсон декілька разів був на канвасі, його відправляли в нокдаун. Тому вважати його найкращим у світі… Люди самі винні, що дозволяють себе обманювати,

– заявив Гантер.

Зазначимо, що Майкл Гантер у 2017 році виходив у ринг проти Олександра Усика. У бою за титул чемпіона WBO у першій важкій вазі перемогу здобув українець одностайним рішенням суддів.