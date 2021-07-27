Українка Лисенко вийшла у чвертьфінал олімпійського турніру з боксу
27 липня 2021 , 09:52Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Українська боксерка Ганна Лисенко (69 кілограм) вийшла у чвертьфінал олімпійського турніру. В 1/8 фіналу вона перемогла Умайму Бель-Ахбіб (Марокко) – 5:0.
Домінувала увесь бій
Анна домінувала на рингу протягом усіх трьох раундів і виграла одноголосним рішенням суддів – 30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27.
Дивіться також Костевич і Омельчук здобули "бронзу" Олімпіади у стрільбі з пневматичного пістолета у міксті
Цікаво, що Белахіб є чемпіонкою Африки з боксу 2017 року і виграла бронзову медаль на Африканських іграх 2019 року.
За вихід до півфіналу Ігор-2020 Лисенко 30 липня зустрінеться з посіяною під першим номером Бусеназ Сюрменелі з Туреччини.
- Боксерський турнір токійської Олімпіади пройде до 8 серпня.
- Раніше Олімпіади-2020 покинули два наших боксера – Микола Буценко та Ярослав Харциз програли свої стартові поєдинки в Токіо.