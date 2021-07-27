Українка Лисенко вийшла у чвертьфінал олімпійського турніру з боксу

Українська боксерка Ганна Лисенко (69 кілограм) вийшла у чвертьфінал олімпійського турніру. В 1/8 фіналу вона перемогла Умайму Бель-Ахбіб (Марокко) – 5:0.

Домінувала увесь бій

Анна домінувала на рингу протягом усіх трьох раундів і виграла одноголосним рішенням суддів – 30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27.

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Цікаво, що Белахіб є чемпіонкою Африки з боксу 2017 року і виграла бронзову медаль на Африканських іграх 2019 року.

За вихід до півфіналу Ігор-2020 Лисенко 30 липня зустрінеться з посіяною під першим номером Бусеназ Сюрменелі з Туреччини.