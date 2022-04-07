Ганьба Дериземлі, – Цербе-Несіна розкритикувала відомого ексбіатлоніста, який виїхав з Чернігова

Перша призерка Олімпіади незалежної України Валентина Цербе-Несіна вкотре звернулася до Андрія Дериземлі. Вона запевняє, що він виїхав з Чернігова.

Цербе-Несіна: Соромно за горе-колег, які і досі не повернулися в рідний Че

Титулована спортсменка вже неодноразово зверталася до Дериземлі, який виїхав з Чернігова. Раніше він розповідав, що вивіз родину у безпечне місце на захід країни.

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На сторінці федерації біатлону України облікували відео зруйнованої рашистами лижної бази у Чернігові. Саме там тренувалися українські чемпіони, її вважали однією з найкращих з України.

Відео мого тренера Миколи Миколайовича Зоца. Саме ця база була кузнею наших спортивних звитяг. Боляче дивитися, Божий суд має знайти кожного урода,

– написала ексбіатлоністка.

"Соромно за горе-колег, які і досі не повернулися в рідний Че. Ганьба Андрію Дериземлі. Ніяка волонтерська допомога не зможе відмити вас. Не прикривайтеся завданням СБУ. Є громадянський обов’язок. Хтось себе бачив на посаді нового президента ФБУ. Ну-ну", – додала Цербе-Несіна.