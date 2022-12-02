Гана віддала Уругваю борг 12-річної давності: латиноамериканці перемагають, але не виходять далі

Збірна Уругваю перемагає у заключному турі збірну Гани (2:0), але не змогли вийти у плей-офф раунд. Все через гіршу різницю м'ячів, аніж у збірної Південної Кореї, яка сенсаційно перемогла збірну Португалії (2:1) та вийшла у 1/8 турніру.

Збірній Гани вистачало нічиєї, аби пробитись у раунд плей-офф. Уругваю ж потрібна була тільки перемога та ще й з якнайкращею різницею. Тріумфу з рахунокм 2:0 їм не вистачило.

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Перебіг подій

Матч обіцяв бути досить бойовим. Гана хотіла віддати борг Уругваю за прикрий виліт з чвертьфіналу ЧС-2010. Уже на 16 хвилині поєдинку арбітр звернувся за допомогою до ВАР та вирішив призначити пенальті у ворота Уругваю. Голкіпер латиноамериканців Рочет збив з ніг півзахисника Гани Кудуса. Воротар досить емоційно реагував на таке рішення, оскільки вважав, що футболіст Гани "ниряв". Та бурхливі емоції не завадили воротарю відбити 11-метровий та залишити свої ворота сухими. Нереалізований майже 100-відсотковий момент збив з пантелику африканську збірну. Бойового настрою за ними уже не спостерігалось. Уругвай почав користатись емоційною перевагою. На 26 хвилині матчу уругвайці виконали подачу у штрафний майданчик Гани, з якою не змогли справитись двоє африканських захисників. Луїс Суарес підхопив мяч та завдав удару по воротам, який відбив голкіпер "чорних зірок", але на добиванні першим був Де Арраскаета. 1:0 Уругвай вийшов вперед.

Перший гол Уругваю:

Уже за 6 хвилин той ж самий Де Арраскеат оформив дубль. Прекрасним ударом боковими ножицями він прошив стража воріт Гани та подвоїв перевагу своєї команди – 2:0. За такого рахунку команди пішли на перерву.

Другий гол Уругваю:

У другому таймі ганці повернулись у свій стартовий настрій та вирішили продемонструвати, що вони справжні воїни. "Чорним зіркам" цього не вистачило, оскільки Уругвай продовжив грати у свою гру. На середині другого тайму Дарвіна Нуньєса збив захисник Гани у власному штрафному майданчику. Арбітр знову поросив допомоги у ВАР, але цього разу пенальті не призначив. Як вияснилось згодом, той пенальті міг вивести Уругвай у наступний раунд. Коли зібрна Гани розуміла, що вони вже не пройдуть далі, а Уругваю потрібно забивати ще один м'яч, аби пройти в 1/8, вони почали тягнути час. Цим вони, напевне, вирішили помститись Уругваю за вилілт з ЧС-2010. Матч так і закінчився з рахунком 2:0. Сльози на очах Луїса Суареза бачили усі.

Ні Гана, ні Уругвай не змогли вийти до наступного раунду плей-офф. З квартету групи Н переможцями вийшли збірна Португалії та Південної Кореї