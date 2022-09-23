Реал пропонував за Шевченка 110 мільярдів: історія зірваного трансферу через відмову Мілана

Міг у футбольній кар'єрі Андрія Шевченка бути іспанський досвід. Мадридський Реал свого часу хотів переманити володаря "Золотого м'яча" в італійського Мілана.

Міг пограти у Ла Лізі

Протягом своєї кар'єри футболіста Андрій Шевченко пограв у трьох країнах – Україні, Англії та Італії. Колишній віцепрезидент Мілана Андріано Галліані розповів про інтерес зі сторони Реала у бік українського форварда.

Варто дізнатись Скаути відвідали матч Шотландія – Україна у Лізі націй: хто з українців потрапив під приціл АПЛ

Галліані зізнався, що у день фіналу Ліги чемпіонів-2001 на "Сан-Сіро" мав розмову з президентом мадридського клубу Флорентіно Пересом. Власник "вершкових" запропонував за Шеву шалені 55 мільйонів євро. Однак "россонері" вирішили, що цих грошей недостатньо для того, щоб відпускати одного зі своїх найкращих нападників.

Власник Реала поставив перед Міланом неоднозначний ультиматум, у якому йшла мова про Зідана. Начебто, якщо мадридцям не вдасться оформити перехід Шевченка, то "Королівський клуб" наступного дня поїде переманювати Зінедіна.

Це трапилося в день фіналу Ліги чемпіонів між Валенсією та Баварією на Сан-Сіро. Флорентіно сів поруч зі мною і запропонував за Шевченка 110 мільярдів лір. Він сказав: "Якщо ви не продасте його, я поїду в Турин у другій половині дня і заберу Зідана". Я зателефонував Сільвіо Берлусконі, але президент відмовився продавати Шевченка,

– сказав Галліані.

Якщо Шевченко таки не одягнув футболку "вершкових", то Зідан таки приміряв форму Реала. У середині липня 2001-го Зінедін переїхав у Мадрид із туринського Ювентуса. Після закінчення кар'єри футболіста Зідан був спортивним директором Реала та головним наставником мадридців.

Шевченко ж у футболці Мілана став володарем "Золотого м'яча". Також пограв за лондонське Челсі та київське Динамо. Влітку 2012-го повісив бутси на цвях. Після 24 лютого Шева не думає про футбол, а активно займається допомогою Україні у війні проти росії.