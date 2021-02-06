Луческу хоче його трансферу: забивний нападник може перейти у Динамо

Київське Динамо продовжує відчувати проблеми на позиції центрального форварда. Під час зборів кияни провели вже 7 матчів, але жоден нападник так і не відзначився бодай голом. Розв'язати проблему форварда Динамо може допомогти габонець Аарон Бупендза.

Підприємець Сурейя Ертугрул, якого називають представником Луческу, розповів про можливий перехід нападника турецького Хатайспора Аарона Бупендза в Динамо.

До речі Динамо відмовило клубу з США у трансфері свого лідера

Ертугрул повідомив, що запропонував 24-річного Бупендза Мірчі Луческу. За його інформацією, клуби не змогли домовитися про перехід, адже турки хотіли отримати від киян Жерсона Родрігеса.

Оскільки це був останній день трансферного вікна, вони запропонували спочатку здійснити трансфер Родрігеса, а потім Бупендза. Однак клуби не змогли домовитися про фінансові умови. Президент Динамо не зміг прилетіти до Анталії через смерть батька,

– заявив підприємець.

Трансферне вікно в Україні закривається 2 березня, тому Ертугрул припустив, що Динамо зробить другу спробу придбати Бупендза.

"Луческу дуже сподобався Бупендза, він хоче його трансферу. Динамо не називало цифру, а Хатайспор хотів 10 мільйонів євро. У турецької команди є офіційні пропозиції по цьому гравцеві від Краснодара і Дженоа. З Туреччини також є пропозиції від Галатасарая і Бешикташа", – заявив турецький представник.

Він повідомив, що жоден клуб не готовий заплатити 10 мільйонів євро. Також, за його інформацією, Хатайспор не поспішає продавати Бупендза.

Що відомо про Бупендза?