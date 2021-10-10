Ф'юрі знищив Уайлдера, побувавши у двох нокдаунах: відео нокауту

Тайсон Ф'юрі зберіг чемпіонський пояс WBC. Британець у неймовірному поєдинку нокаутував Деонтея Уайлдера.

Тотальне знищення Уайлдера

Багато розмов було перед поєдинком Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера, який відбувся 10 жовтня у Лас-Вегасі. Бій виправдав усі очікування фанатів. Боксери видали ефектний поєдинок, де було усе – красиві комбінації ударів, нокдауни та нокаут.

Детальніше Ф'юрі у фантастичному поєдинку нокаутував Уайлдера та захистив титул WBC

У третьому раунді Уайлдер несподівано двічі поспіль відправив суперника у нокдаун. Британець вперше у своїй кар'єрі опинився в нокдауні двічі за раунд.

Вже в 11-му раунді прихильники боксу побачили нокаут від Ф'юрі. Тайсон викинув потужну комбінацію ударів, яку завершив у коронному стилі, пробивши у голову Уайлдера. Деонтея опинився на канвасі – глибокий нокаут американця.

Ф'юрі вдалось захистити пояс чемпіона WBC.

Відео нокауту

Ф'юрі нокаутував Уайлдера: відео