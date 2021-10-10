Ф'юрі знищив Уайлдера, побувавши у двох нокдаунах: відео нокауту
Джерело:24 канал
Тайсон Ф'юрі зберіг чемпіонський пояс WBC. Британець у неймовірному поєдинку нокаутував Деонтея Уайлдера.
Тотальне знищення Уайлдера
Багато розмов було перед поєдинком Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера, який відбувся 10 жовтня у Лас-Вегасі. Бій виправдав усі очікування фанатів. Боксери видали ефектний поєдинок, де було усе – красиві комбінації ударів, нокдауни та нокаут.
Детальніше Ф'юрі у фантастичному поєдинку нокаутував Уайлдера та захистив титул WBC
У третьому раунді Уайлдер несподівано двічі поспіль відправив суперника у нокдаун. Британець вперше у своїй кар'єрі опинився в нокдауні двічі за раунд.
Вже в 11-му раунді прихильники боксу побачили нокаут від Ф'юрі. Тайсон викинув потужну комбінацію ударів, яку завершив у коронному стилі, пробивши у голову Уайлдера. Деонтея опинився на канвасі – глибокий нокаут американця.
Ф'юрі вдалось захистити пояс чемпіона WBC.
Відео нокауту
Ф'юрі нокаутував Уайлдера: відео
- Ф'юрі вдруге переміг Уайлдера нокаутом. Вперше це сталось у сьомому раунді другого поєдинку. Нагадаємо, що перший бій між цими боксерами завершився мировою.
- Тепер Тайсон буде одним із головних претендентів на бій з українцем Олександром Усиком. Але їх поєдинок відбудеться лише після реваншу Усика з Ентоні Джошуа.