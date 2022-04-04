Ф'юрі знайшов винного у зірваному бою проти Усика

Тайсон Ф'юрі знову пригадав історію, чому зірвався його потенційний двобій проти Олександра Усика. Британець заявив, що Ентоні Джошуа став на заваді цьому поєдинку року.

Ф'юрі: Він думав, що я дам йому додаткові 5 мільйонів

Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) зізнався, що його команда була готова виконати усі умови заради підписання контракту бою з Усиком. Чемпіон світу за версією WBC хотів вийти на ринг проти Олександра.

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Британець назвав головну причину зірваного бою проти непереможного українця.

Єдина причина, через яку бій з Усиком не відбувся, полягає в тому, що Джошуа захотів більше грошей, причому буквально в останній момент. І він думав, що я дам йому додаткові 5 мільйонів доларів, наївний,

– відповів Ф'юрі.

Однак навіть такий хід подій не завадив "Циганському королю" знайти нового суперника. 23 квітня Ф'юрі вийде на ринг проти Ділліана Уайта. Бій відбудеться у британському Кардіффі. Раніше Тайсон заявляв, що цей поєдинок стане останнім у його кар'єрі.

Доля реваншу між Усиком та Джошуа висить у повітрі. Промоутер українця заявив, що протягом найближчих двох тижнів сторони погодять усі деталі бою та підпишуть контракт. Якщо команди вдарять по руках, то двобій може відбутись у червні.