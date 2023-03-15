Весело було тероризувати Усика, – Ф'юрі пообіцяв зникнути з соцмереж

Тайсон Ф'юрі більше не буде вести свої соціальні мережі. Британець близький до того, аби поставити крапку на словесних перепалках із Олександром Усиком.

Ймовірний суперник Олександра Усика розпочинає тренувальний табір. Тому вирішив не відволікатись за інші справи. Ф'юрі заявив, що йде з соцмереж. Тепер у йог акаунтах будуть лише фрагменти з тренувань, а вестимуть соціальні мережі його команда. Аби фанати Тайсона знали, як до наступного поєдинку готується їх улюбленець.

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Ф'юрі: На вас чекає найбільший бій в історії британського боксу

Якщо так дійсно станеться, то словесна перепалка між Усиком та Ф'юрі буде закінченою. Тепер боксерам доведеться чекати лише офіційного підтвердження спільного бою та безпосередньо зустрічі на ринзі.

"Циганський король" анонсував дату поєдинку за абсолют з українцем.

"Усім привіт, як би весело не було останні три доби тероризувати Усика та його команду, завтра я вирушу до тренувального табору і повністю зникну із соцмереж, як робив раніше. Один із членів моєї команди вестиме мою сторінку в інстаграмі, щоб тримати вас в курсі моїх тренувань і всього іншого... 29 квітня – точно та сама дата, так що побачимося того вечора", – розповів Ф'юрі.

На вас чекає найбільший бій в історії британського боксу, поєдинок століття. Два небиті чемпіони світу в хевівейті змагаються один з одним, щоб дізнатися, хто стане королем дивізіону – на кону абсолютний чемпіонський титул. Миру, гарної підготовки Усику, і нехай виграє найсильніший,

– додав британський боксер.

Цікаво, що Тайсон навіть уникнув свого коронного стилю та образ. Британець заявив, що нехай переможе сильніший та побажав вдалої підготовки українському боксеру.

Очікується, що поєдинок відбудеться наприкінці квітня 2023 року. Усик вже теж розпочав свою підготовку до двобою.

Нагадаємо, що пояс WBC, який має у своєму розпорядженні Тайсон Ф'юрі, залишається єдиним, який потрібен Олександру для здобуття звання абсолютного чемпіона світу. Начебто команда британця вже навіть забронювала лондонське "Вемблі".