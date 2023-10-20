Ігри розуму чи переконання: Ф'юрі назвав більш небезпечного суперника, порівнявши Нганну й Усика

Вже у суботу, 28 жовтня Тайсон Ф'юрі проведе виставковий бій проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну. Він відбуватиметься за правилами боксу та за регламентом триватиме 10 раундів.

Після цього "Жадібне пузо" матиме битву за абсолютного чемпіона у хевівейті. Наразі дата "бою століття" залишається невідомою, але є ймовірність, що її оголосять одразу по завершенню комерційного шоу, куди також приїде й майбутній суперник британця – Олександр Усик.

Читайте також Терміни підтискають: Усик розповів, скільки часу йому потрібно для підготовки до бою за абсолют

Ф'юрі більше побоюється ударів Нганну, ніж Усика

Володар чемпіонського титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі порівняв своїх майбутніх опонентів. Він стверджує, що саме колишній боєць ММА Френсіс Нганну стане для нього більшою загрозою, ніж чемпіон WBA, WBO та IBF Олександр Усик.

Багато хто говорить про цей поєдинок за абсолютне чемпіонство, це фантастика. Але я вважаю, що наступної суботи мені доведеться мати справу з набагато небезпечнішою людиною, ніж Олександр Усик. Тому що Френсіс Нганну більший, сильніший, потужніший і має нокаутуючий потенціал.



Як ми бачили на прикладі Усика, він не завдає особливої шкоди тим, кого б'є. Тож ви можете дозволити Усику бити вас по голові, і він поставить вам синяк під оком. Якщо ви дозволите Нганну вдарити вас по голові, він, ймовірно, виб'є вам мізки,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Усик поділився своїми думками щодо поєдинку "Жадібного пуза" проти Френсіса Нганну. Український чемпіон вважає, що для Тайсона Ф'юрі "бій із Нганну – це булка з маслом".

. Переможець бою за абсолют стане першим в історії хевівейту володарем одразу 4 чемпіонських поясів. Олександр Усик може стати першим європейцем, якому вдавалося стати абсолютним чемпіоном одразу у двох вагових категоріях в епоху чотирьох поясів.

Коли саме відбудеться цей епохальний бій наразі невідомо. Інсайдери називали потенційною датою 23 грудня, проте Олександр Усик днями заявив, що йому для підготовки треба близько чотирьох місяців, то ж є ймовірність, що битва відбудеться у лютому.