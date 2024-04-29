Став на шляху тотальної домінації Усика: Ф’юрі хоче врятувати британський бокс від "ганьби"

Британцеві Тайсону Ф'юрі необхідно перемогти Олександра Усика для того, щоб стати абсолютним чемпіоном світу. Однак українець має досвід перемог над трьома відомими співвітчизниками "Циганського короля".

У Саудівській Аравії 18 травня відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Ф'юрі вперше побачив загрозу від Усика

За три тижні до бою "Циганський король" поділився думкою про українця. Ф'юрі вважає, що лише він може врятувати британський бокс від "ганьби", оскільки Усик вже переміг трьох відомих британців.

"Він швидкий, він шульга, він боксер, який побив Джошуа, велику сосиску Джошуа. Також він побив Чісору, Дюбуа.

Лише одна людина стоїть на шляху його тотальної домінації над Великою Британією. Решта провалилася. Відправляйте Циганського короля", – сказав Ф’юрі.

Усик перемагав не лише Дерека Чісору та Ентоні Джошуа, а й ще одного титулованого британця Тоні Белью.

Нагадаємо, Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, однак його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.