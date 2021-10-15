У Ф'юрі вперше назвали дату бою з Усиком за всі титули у важкій вазі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі можуть визначити першого абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Вперше всі чотири титули чемпіона світу у важкій вазі можуть зосередитися у руках одного боксера.

Бій відбудеться у вересні – жовтні 2022 року

Боб Арум, промоутер Тайсона Ф'юрі, заявив, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу може відбутися восени 2022 року.

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Арум впевнений, що в ринзі буде Ф'юрі та переможець реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

За словами промоутера, поєдинок за всі титули залежить від дати реваншу Усик – Джошуа.

Це залежить від того, коли Джошуа й Усик проведуть свій бій. Вони, я думаю, почекають до 4 квітня. Думаю, що Ф'юрі знову буде битися у березні або квітні. Тоді ми можемо подивитися у вересні або жовтні на бій за звання абсолютного чемпіона світу,

– сказав Арум.