Попереду п'ять топ-боїв: Ф'юрі спростував чутки про пенсію та назвав бажаних суперників
Джерело:Інстаграм Тайсона Ф'юрі
Друге поспіль перенесення бою за абсолют підштовхнуло експертів до думки, що Тайсон Ф'юрі вирішив завершити кар'єру. Це дуже роздратувало пихатого "Циганського короля".
Настрій чемпіона WBC у хевівейті Тайсона Ф'юрі змінюється швидше, ніж погода за вікном. Ще два роки тому "Циганський король" переконував усіх, що зав'язав із боксом, а нині поділився достроковими планами.
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Ф'юрі у повному розквіті сил
Тайсон Ф'юрі записав відео, у якому спростував чутки про свій вихід на пенсію. Британець пообіцяв провести мінімум п'ять поєдинків.
"Я чую розмови людей, які кажуть, що я повинен піти на пенсію, або що я скоро піду на пенсію, або щось іще.
Я не збираюся йти на пенсію. У мене два бої з Усиком за титул абсолюту. Потім я битимуся з Ей Джеєм, принаймні, один раз. Можливо, два рази, якщо буде реванш, якщо він захоче його після першого побиття, яке я йому влаштую. А потім я знову битимуся з Нганну. І це тільки для початку.
Тож у вас є п'ять невеликих боїв, щоб розпалити апетит. Я нікуди не піду. Нікуди. Мені 35 років, я в самому розквіті сил", – сказав Ф'юрі.
Зазначимо, якщо Фюрі кожен бій буде переносити по два рази, тоді йому точно доведеться достроково піти на пенсію.
Чому Ф'юрі проводжають на пенсію
- Нагадаємо, що під час спарингу з хорватом Агроном Смакічі Тайсон Ф'юрі отримав глибоке розсічення. Боксеру наклали 11 швів на поранене око, а бій проти Усика вдруге перенести.
- Колишній чемпіон світу Карла Фроча вважає, що кар'єра Ф'юрі на фінішній прямій. Британець непрофесійно ставиться до тренувань, що призводить до травм або сюрпризів на рингу, як було у поєдинку з Нганну.
- Уболівальникам боксу залишається запастися терпінням та дочекатися бою за абсолют, який відбудеться 18 травня. Його результат покаже, наскільки у словах Ф'юрі правди, а скільки блефу.