Ф'юрі відновив підготовку до бою з Усиком після моторошного розсічення

Тайсон Ф’юрі відновив підготовку до поєдинку з Олександром Усиком. Він очікує на бій 18 травня.

Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман поспілкувався з британським боксером. Він розповів, як почувається Тайсон.

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Що відомо про підготовку Тайсона Ф'юрі

"Це бокс. Травми і перенесення поєдинків трапляються. Тепер я впевнений, що це буде ще більш серйозна битва. Обом хлопцям довелося пережити велике розчарування. Скільки жертв, скільки терпіння, скільки вкладено праці, а потім одне розсічення і все відкладається.

Але Ф’юрі знову в спортзалі. Я розмовляв із Тайсоном кілька днів тому. З ним усе гаразд. Він готовий продовжувати працювати. 18-го травня ми побачимо одну з найкращих подій в історії боксу", – говорить Сулейман.

Усик – Ф'юрі: головне про бій

Нещодавно Ф'юрі отримав розсічення під час спарингу в рамках підготовки до бою з Усиком. Через це бій, який мав відбутися 17 лютого, – перенесли.

В контракті з'явився новий пункт: Ф'юрі буде покараний штрафом, якщо знову скасує поєдинок з Олександром Усиком, що було вимогою з боку української команди.

Поєдинок перенесли вже вдруге. Спочатку він мав відбутися у грудні 2023 року, але після поєдинку з Франсісом Нганну в жовтні британський боксер вирішив взяти більше часу на відновлення.

Тепер бій заплановано на 18 травня 2024 року у місті Ер-Ріяд, Саудівська Аравія.