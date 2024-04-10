Британський боксер Тайсон Ф'юрі та його промоутер Френк Воррен провели пресконференцію присвячену поєдинку з Олександром Усиком. За словами менеджера, "Циганський король" знайшов слабке місце українця.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі наполегливо готується до бою за абсолют з Олександром Усиком. Тренерський штаб британця прискіпливо вивчає слабкі та сильні сторони українського боксера.

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Ф'юрі скористається тактикою Дюбуа

Френк Воррен, промоутер "Циганського короля", під час пресконференції згадав брудний удар Даніеля Дюбуа у пах, через який довелося зупинити поєдинок з Усиком. На думку Воррена, корпус – це слабке місце українця.

"Я багато дивився його боїв з часів аматорів, і він – плаксива дитина, коли справа доходить до того, що його вдарили по корпусу, він часто плачеться рефері, і це було завжди.

Можна використати фразу, що це його ахіллесова п’ята, що йому не подобається. Я бачив це перед тим, як він провів бій з Дюбуа, і Дюбуа точно чув, що йому не подобаються удари по корпусу", – заявив Воррен.

Тож варто очікувати, що Ф'юрі теж не буде гребувати брудними ударами в стилі Дюбуа. Це власне підтвердив Воррен.

Для мене найбільшим втіленням використання слабкості боксерів є ось цей професор (Тайсон Ф'юрі – 24 Канал), і саме це він робить. Він їх знаходить. У нього достатньо розумових здібностей для цього, і він продовжує робити те, що має. Я щиро вірю, що Тайсон виграє цей бій у вибуховому стилі,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що Френк Воррен також є промоутером Даніеля Дюбуа. Він у всіх коментарях запевняв, що "удар був чистим". Команда Дюбуа навіть подала апеляцію на результат поєдинку з Усиком. Втім, WBA підтвердила перемогу українського боксера та підтримала рішення суддів.

Бій за абсолют між Тайсоном Ф’юрі та Олександром Усиком відбудеться 18 травня у Саудівській Аравії. У контракті також передбачений пункт про реванш.