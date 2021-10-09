Ф'юрі і Уайлдер показали рекордну вагу в кар'єрі перед мегабоєм: відео
9 жовтня 2021 , 13:42Читать новость на русском
Джерело:24 канал
В ніч з 9-го на 10 жовтня пройде поєдинок між чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Уайлдером. Напередодні бою пройшла церемонія зважування боксерів
Ф'юрі і Уайлдер показали рекордний для себе вагу в кар'єрі, а британець знову значно переважив американця.
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Результати зважування
- Тайсон Ф'юрі – 125,6 кг
- Деонтей Уайлдер – 107,9 кг
Нагадаємо, що в першому поєдинку Тайсон важив 116 кг, Деонтей – 96 кг. Бій завершився нічиєю. У реванші Ф'юрі важив 123,8 кг, Уайлдер – 104,8 кг. Тоді перемогу здобув Ф'юрі.
Церемонія зважування Ф'юрі – Уайлдер: дивіться відео
Ф'юрі – Уайлдер: що відомо про бій
- Боксери вийдуть у ринг вперше з лютого 2020 року. Саме тоді Ф'юрі достроково переміг Уайлдера й став чемпіоном світу за версією WBC.
- Також боксери провели бій у 2018 році, який завершився нічиєю. Тоді Уайлдеру вдалося зберегти титул WBC.
- Ф'юрі та Уайлдер зустрінуться у ніч з 9 на 10 жовтня у Лас-Вегасі (США). Початок шоу о 04:00 за київським часом.