"Який ідіот": Ф'юрі-старший відреагував на слова менеджера Усика, який образив Тайсона

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі 17 лютого мали провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Проте його довелося перенести через розсічення, яке британець отримав під час спарингу в тренувальному таборі.

Коментуючи цю травму, менеджер українського чемпіона Егіс Клімас сказав, що британець отримав розсічення після удару сковорідкою від дружини та назвав його боягузом. Це не залишив без уваги й батько "Циганського короля" Джон Ф'юрі.

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Батько Ф'юрі обурений висловлюванням менеджера Усика

Він заявив, що здивований, що така людина з багажем досвіду роботи на найвищому рівні дозволила собі подібне висловлювання. За словами Ф'юрі-старшого, це абсолютна нісенітниця, а такі слова ставлять Усика й команду в безглузде становище через необґрунтовані звинувачення.

Усик сказав, що не може битися у квітні, тому що це заважає його графіку тренувань. Що це означає? Його команда виглядає безглуздо. Вони були налякані, вони боялися, оскільки знали, що його (Усика – 24 Канал) розіб’ють на друзки. Я бачив, у якій формі був Тайсон. Він був готовий.

Усі ці люди підбадьорюють Усика, думаючи, що він зробить свою справу. Дозвольте мені сказати вам, що він не зможе зробити це. Всі ті, хто думають, що трохи роздутий середньоваговик зробить свою справу, забудьте про це. Тайсон буде готовий. Чи буде готовий Усик? Сказати, що дружина Тайсона вдарила його сковорідкою... який ідіот", – сказав Ф'юрі-старший.

Також Джон Ф'юрі запевнив, що його син перебуває у своїй найкращій формі з того часу, коли він виграв титул, хоча до цього критикував команду Тайсона за погану підготовку.

Нагадаємо, що раніше травму Тайсона Ф'юрі прокоментував Агрон Смакічі, який і завдав той самий удар, що призвів до травми британця. Хорватський боксер заявляв, що Ф'юрі поводився брудно під час спарингу та загалом описав той день, як дуже дивний.

. Новою датою проведення бою Усик – Ф'юрі є 18 травня.