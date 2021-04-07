Ф'юрі шокував своєю трансформацією перед боєм з Джошуа: фото

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Джерело:

24 канал

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) посилено готується до бою з Ентоні Джошуа за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, WBC і IBF.

Після тренування Ф'юрі позував з ексчемпіоном Френком Бруно. Різниця в зовнішньому вигляді між лютневим Ф'юрі і квітневим не залишилася непоміченою англійською пресою і місцевими фанатами.

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На початку року Ф'юрі не турбувався про тренування і виглядав трохи товстим. Але з тих пір непереможний боксер продовжував тренуватися і виглядати все краще і краще, кардинально змінивши своє тіло.

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі

  • На кону потенційного поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу. Вперше в історії важкої ваги один з боксерів може здобути всі чотири титули.
  • Наразі Ф'юрі утримує пояс WBC. Водночас Джошуа належать титули WBA, WBO, IBF.
  • Інформація про те, що боксери нарешті підписали контракт на 2 поєдинки, з'явилася у середині березня.
  • За інформацією ЗМІ, боксери мають обмежену кількість часу, щоб узгодити бій. Інакше поєдинок може не відбутися.
  • За попередньою інформацією, найбільш ймовірно, що бій відбудеться у Саудівській Аравії.