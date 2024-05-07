Реванш Кличка проти Льюїса: Ф'юрі анонсував супербій, який можуть організувати саудити

Саудівські шейхи завдяки фантастичним гонорарам зуміли подарувати любителям боксу неймовірні поєдинки. Однак на досягнутому вони не збираються зупинятися.

Тайсон Ф'юрі розповів про співпрацю з головою Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейхом. Саме ця людина зуміла організувати "бій століття" Усик – Ф'юрі.

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Ф'юрі: Аль аш-Шейх може організувати будь-який бій

На думку "Циганського короля", суперінвестор боксу може реанімувати кар'єри легендарних чемпіонів. Зокрема Туркі Аль аш-Шейху під силу організувати реванш Віталія Кличка з Ленноксом Льюсом.

"Туркі Аль аш-Шейх – великий фанат боксу. У нього є здатність за клацанням пальця влаштувати всі бої, які хочуть побачити фанати. Ми протягом років бачили, як важко влаштувати бої. Зараз же Аль аш-Шейх – скарбник, тому він буквально може організувати будь-який бій, який захоче.

Він може звести Майка Тайсона з Айзеком Лоу. Він може витягнути Леннокса Льюїса з пенсії заради реваншу з Віталієм Кличком. Він міг би зробити бій Кличка проти Усика. Він може влаштувати будь-які поєдинки", – розповів Ф'юрі.

Бій Леннокса Льюїса та Віталія Кличка відбувся влітку 2003 року. Українець за очками вигравав поєдинок. Однак у третьому раунді Віталій отримав розсічення, через яке бій зупинили після шостого раунду. Перемогу технічним нокаутом здобув британець. Кличко сподівався на реванш, але Льюїс завершив кар'єру.

Нагадаємо, що Туркі Аль аш-Шейх вже анонсував реванш Усик – Ф'юрі, який відбудеться в середині жовтня 2024. Також в планах інвестора супершоу 5х5 за участю топ-боксерів США та Великої Британії. Крім того, саудити збираються влаштувати один з найбільш очікуваних поєдинків між Джошуа та Ф'юрі.