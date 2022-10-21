"Я його розмажу": Ф'юрі наїхав на Усика після відмови від бою з ним

Володар поясу WBC у надважкій вазі продовжує неприємно висловлюватись про українського чемпіона. Цього разу Тайсон заявив, що не бачить в Усику серйозного суперника.

Вже 3 грудня Тайсон Ф'юрі повернеться на ринг вперше за сім місяців. У квітні "Циганський король" здолав Ділліана Вайта, захистивши чемпіонський пояс WBC у надважкій категорії.

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Британець мав битися із Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. Втім українець відмовився виходити на ринг у 2022-му, а Ф'юрі не захотів чекати наступного року.

Тим не менше, Тайсон продовжує словесно атакувати Усика. Він вважає, що здолати українця не стане для нього проблемою. Також він запевнив, що бою проти Джошуа у нього не буде.

Я невисоко оцінюю Усика. Люди продовжують говорити мені про нього, але чому? Усик нічого не зміг вдіяти з Чісорою. Я його розмажу. Як він зможе щось зробити? Ніяк. Щодо Джошуа, то у нього нема поясів та нема нічого, що мене цікавило б. Між нами бою не буде ніколи. Вести з ним перемовини занадто складно, багато шуму,

– заявив Ф'юрі.

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Чісора замість Усика

Нагадаємо, що Усик повторно здолав Джошуа у серпні цього року та захистив пояси WBA, WBO та IBF. Ф'юрі у свою чергу вже оголосив, що 3 грудня буде битися із Дереком Чісорою.

У 2020 році британець програв Олександру Усику, після чого двічі поступився Джозефу Паркеру та виграв у Кубрата Пулєва. Також у 2012-му Дерек поступився Володимиру Кличку.

Для Ф'юрі це буде третій поєдинок проти Чісора. Обидва попередніх (2011 та 2014) Тайсон виграв. До слова, промоутер "Циганського короля" допустив, що бій з Усиком може пройти у березні наступного року.