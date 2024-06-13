Підготовка до реваншу розпочалася: Ф'юрі повернувся до тренувань і зухвало звернувся до Усика

У ніч на 19 травня відбувся бій за звання першого абсолютного чемпіона світу в хевівейті в епоху чотирьох поясів. За нього змагалися до того непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

В яскравій битві перемогу здобув український боксер. Після цього "Циганський король" на деякий час зник з інформаційного поля та майже не виходив на зв'язок.

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Ф'юрі збирається перемогти Усика

Напередодні в мережі з'явилося відео, де британець дуже сильно напився в одному з барів Моркамба й буквально повзав на колінах. Деякі з експертів заявляли, що реванш може не відбутися, а Джонні Нельсон припустив, що Тайсон Ф'юрі закінчить кар'єру й у нього знову може розпочатися депресія.

Проте з таким сценарієм не погодився сам "Циганський король". Він опублікував відео зі спортзалу, в якому продемонстрував серйозне налаштування на перемогу та пообіцяв здолати Олександра Усика у другому поєдинку.

Слухайте! Я підкорив усе в боксі – титули, рекорди, багато чого. Але мені ніколи не доводилося повертатися після програшу. 21 грудня в Ер-Ріяді, у самому центрі королівства, король поверне свій трон і стане абсолютним чемпіоном. Усик, я йду за тобою! Готуйтеся до зустрічі з "Циганським королем"! Шлях до спокути повністю мій. Я знаю, що мені робити, я бачив свої недоліки та вірю, що виправлюся,

– написав Ф’юрі.

Дивіться відео з тренування Тайсона Ф'юрі

Нагадаємо, що в першому бою британець програв роздільним рішенням суддів – 112:115, 114:113, 113:114. Та поразка стала першою в кар'єрі Тайсона Ф'юрі, який мав у своєму активі 34 перемоги та 1 нічию.