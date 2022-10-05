Ф'юрі показав, що чекає на Усик в їхньому поєдинку: відео з тренувань

Відомий журналіст Майкл Бенсон показав у своєму твітері, як Олександр Усик боксуватиме проти Тайсона Ф'юрі. Циганський король" дещо не врахував.

Тайсон Ф'юрі у спарингу з дитиною показав, що чекає у їхньому поєдинку на Олександра Усика, пише 24 канал.

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Ф'юрі порівняв Усика з дитиною

Сьогодні Тайсон Ф'юрі провів спаринг з "Олександром Усиком" у спортзалі,

– написав журналіст.

Відео з тренувань Ф'юрі

Едді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа, нещодавно розповів, що його клієнт не вийде на ринг проти Тайсона Ф'юрі. Він пояснив, що їх не влаштували умови "Циганського короля".

Френк Воррен, промоутер Тайсона Ф'юрі, наголосив, що головною ціллю його клієнта є бій з Олександром Усиком. За його словами, цей поєдинок може відбутися вже на початку 2023 року.

Тайсон вже повернувся до тренувань, нещодавно він опублікував кадри зі своєї підготовки.