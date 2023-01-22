"Це буде бій століття": Ф'юрі очікує величного поєдинку проти Усика

Британський боксер Тайсон Ф'юрі готується до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти Олександра Усика. Це буде видатна подія у світі боксу.

Більше двадцяти років у надважкому дивізіоні не визначався абсолютний чемпіон світу. Тож майбутній поєдинок Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі буде унікальним в історії боксу.

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Бій століття

Своїми думками щодо поєдинку за абсолют поділився британець Тайсон Ф'юрі. Він відмітив, що вперше переможець бою стане володарем чотирьох чемпіонських поясів.

"Це бій століття. Якщо пам'ятаєте, перший поєдинок Мухаммеда Алі та Джо Фрейзера розкручували як бій століття. А перед цим боєм століття називали ще одне велике протистояння у надважкій вазі між Джеком Демпсі та Джином Танні.

Тайсон Ф'юрі проти Олександра Усика – це перший бій в історії за чотири пояси в надважкій вазі. Такого раніше не робили. Леннокс Льюїс був абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, але він не володів чотирма титулами. Це епоха чотирьох поясів, тому це буде перший раз, коли суперважковаговик стане абсолютним чемпіоном з чотирма титулами в поєдинку століття", – сказав "Циганський король".

Ф'юрі: Ми з Усиком – два непереможені чемпіони

Також Ф'юрі оцінив свого майбутнього суперника Олександра Усика, але зробив це у винятково чемній формі.

Ми два непереможені чемпіони. Я дворазовий чемпіон і він дворазовий чемпіон у двох вагових категоріях. Тож це дуже цікавий бій. Гігант зустрінеться з важковаговиком звичайних розмірів. Але це також буде поєдинок спритного шульги проти гіганта, який контратакує, йде вперед – робить усе. Я можу також добре робити все, що робить він,

– заявив зухвалий Ф'юрі.

Нагадаємо, що через відсутність достойної у фінансовому плані пропозиції від Саудівської Аравії, поєдинок між Усиком та Ф'юрі відкладається на пізніший термін. Тим часом, суперники змагаються у гострослів'ї, намагаючись вивести з рівноваги один одного.