Ф'юрі опинився вище Усика в оновленому рейтингу найкращих боксерів світу

14 жовтня 2021 , 19:12
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Джерело:

ESPN

Український боксер-супертяж, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа увірвався у топ-5 рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією ESPN.

Усик у порівнянні з попереднім рейтингом піднявся на 4 позиції, однак цього не вистачило для потрапляння на вершину.

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Вище Олександра в рейтингу ESPN стоять мексиканець Сауль Альварес, американець Теренс Кроуфорд, японець Наойя Інує і британець Тайсон Ф'юрі, який після перемоги над Деонтеєм Уайлдером став найкращим супертяжем світу.

Український легковаговик Василь Ломаченко (15-2, 11 KO), незважаючи на перемогу над Масайоші Накатані, опустився з 8-го на 9 місце.

Топ-10 боксерів світу за версією ESPN незалежно від ваги (Pound for Pound)

  1. Сауль Альварес (Мексика, друга середня вага, 56-1-2)
  2. Теренс Кроуфорд (США, напівсередня, 37-0-0)
  3. Наоя Іноуе (Японія, легша, 21-0-0)
  4. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія, суперважка, 31-0-1)
  5. Олександр Усик (Україна, суперважка, 19-0-0)
  6. Еррол Спенс (США, напівсередня, 27-0-0)
  7. Теофімо Лопес (США, легка, 16-0-0)
  8. Джош Тейлор (Велика Британія, перша напівсередня, 18-0-0)
  9. Василь Ломаченко (Україна, легка, 15-2-0)
  10. Хуан Франсіско Естрада (Мексика, друга найлегша, 42-3-0)
Автор: Юрій Семенюк